1 Kevin Prekaj (links) läuft seinen Gegenspielern davon. Foto: /Herbert Rudel

Beim etwas überraschenden 1:0 des TVN im Kreisliga-A-Duell erzielt Kevin Prekaj das Tor des Tages und beschert seinen Team einen guten Rundenstart.















Christoph Loesener, der neue Trainer der aus der Bezirksliga abgestiegenen TSV Denkendorf „hatte sich den Saisonauftakt so nicht vorgestellt“. Und für Thomas Gentner, seinen Kollegen des TV Nellingen, „war der Auswärtssieg ein super Start in die neue Runde“. Eine kleine Überraschung war es auf jeden Fall: Am ersten Fußball-Spieltag der neuen Saison in der Kreisliga A, Staffel 1, gelang den Nellingern ein 1:0-(1:0) Derbysieg in Denkendorf.