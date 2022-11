1 Mettingens Akil Akkaya führt den Ball, Onur Hüseyin May begleitet ihn. Foto: /Robin Rudel

Der Kreisliga-A-Aufsteiger unterliegt dem VfB Oberesslingen/Zell mit 1:3. Auf Grund der guten kämpferischen Leistung wäre ein Remis verdient gewesen.















Link kopiert

„Ein Unentschieden wäre auf Grund unserer Überlegenheit in der zweiten Hälfte absolut gerecht gewesen,“ meinte Mettingens Trainer Gökhan Arslanbuga am Ende des Fußball-Kreisliga A Spiels zwischen dem Tabellenschlusslicht SV Mettingen und dem Tabellensechsten VfB Oberesslingen/Zell. Aber im Fußball zählen halt nur die Tore – und da stand es am Ende 1:3 (0:2).