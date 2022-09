1 Neuer TVH-Coach Avdo Smajic. Foto: /Herbert Rudel

Der SVM siegt gegen den TV Hochdorf, der nach einer ausbaufähigen Vorstellung auch das zweite Saisonspiel verliert.















Nach Abpfiff der Fußball Kreisliga-A-Begegnung zwischen dem SV Mettingen und dem TV Hochdorf, das Mettingen mit 4:2 (2:0) gewann, verließen die Hochdorfer Spieler mit hängenden Köpfen den Platz. Sie hatten sich nach der Niederlage vergangene Woche gegen die TSG Esslingen viel vorgenommen. Nun bleibt es bei null Punkten und Tabellenplatz 14 in der neuen Saison. „Dies war ein beschämender und nicht Kreisliga-A-würdiger Auftritt meiner Mannschaft“, sagte der neue Hochdorfer Trainer Avdo Smajic verärgert. „Wir haben uns von Mettingen komplett verunsichern lassen, sind dadurch in Hektik gekommen und haben viel zu nervös agiert“. Es sei nicht die Mannschaft gewesen, die er kennengelernt und in der harten Vorbereitungszeit auch gesehen habe.