Fußball – Kreisliga A: Markus Hammel legt Traineramt beim TSV Wendlingen nieder

1 Markus Hammel ist nicht mehr Trainer des TSV Wendlingen. Foto: Herbert Rudel

Der 52-jährige Markus Hammel ist nicht mehr Trainer der Fußballer des Kreisliga-A-Ligisten TSV Wendlingen. Die Nachricht des Vereins kam jedoch überraschend – und auch der Zeitpunkt ist ungewöhnlich. Denn die Wendlinger spielen eigentlich eine solide Runde und stehen mit 29 Punkten – punktgleich mit dem TV Unterboihingen, aber schlechteres Torverhältnis – auf Rang fünf. Und der TSV steckt mitten in der Vorbereitung auf die restlichen Rückrundenspiele, die mit der Auftaktpartie am Sonntag, 9. März, für die Wendlinger beim Elften SG Eintracht Sirnau beginnen. Als Nachfolger präsentiert der TSV Hammels bisherigen Co-Trainer Manuel Wagner, der den Platz im oberen Mittelfeld der A-Liga verteidigen will. Unterstützt wird der neue Chefcoach von Michael Cavallo, der unter Hammel ebenfalls bereits das Amt des Co-Trainers innehatte. Beim 2:1-Testspielsieg zuletzt gegen den Bezirksligisten TSV Jesingen saß bereits Wagner auf der Bank.