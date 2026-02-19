Fußball – Kreisliga A: Kontinuität beim ASV Aichwald
Mit Jan Singer als Coach richten die Aichwalder weiter den Blick nach oben. Foto: Robin Rudel

Jan Singer, der Cheftrainer der Kreisliga-A-Mannschaft des ASV Aichwald, hat seinen Vertrag über das Saisonende hinaus verlängert und ist damit nicht alleine.

ASV Aichwald – da weiß Jan Singer, was er hat. Und Jan Singer – da wissen die Verantwortlichen des ASV Aichwald, was sie haben. Mehr noch, beide Seiten sind dermaßen voneinander überzeugt, dass der Trainer im Sommer in seine neunte Saison bei den Kreisliga-A-Fußballern geht, unterbrochen von einem halbjährigen Ausflug zum SV Remshalden. Das ist aber auch schon wieder drei Jahre her. Überhaupt setzt der ASV auf Kontinuität: Auch Co-Spielertrainer Nico Haug bleibt, das Duo Timo Geng / Tim Drodofski wird weiter die SGM TSV Baltmannsweiler II / ASV Aichwald II wahrscheinlich in der Kreisliga B betreuen und Walter Eschenbächer die Torhüter der Teams bis runter zu den B-Junioren besser machen.

