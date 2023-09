1 Der Wendlinger Stürmer Max Cavallo erzielt das 1:0. Foto: /Robin Rudel

Der TSV Wendlingen gewinnt am 3. Spieltag der Kreisliga A gegen den favorisierten ASV Aichwald mit 2:0 und macht damit in der Tabelle einen großen Schritt nach vorne.











Link kopiert

Die Freude war groß bei den Fußballern des TSV Wendlingen, als der Schlusspfiff ertönte. Denn nach einer Niederlage am 1. Spieltag und einem Unentschieden in der zweiten Begegnung hatten sie nun endlich einen Sieg eingefahren. Im Heimspiel schlugen sie den ASV Aichwald mit 2:0, der nach zwei Siegen in den ersten beiden Spieltagen als Favorit in die Begegnung gegangen war. Damit klettern die Wendlinger in der Tabelle der Kreisliga A von Platz 13 auf Platz sechs. Die enttäuschten Aichwalder rutschte auf Platz vier. Beide Teams waren vor dem Saisonbeginn hoch gehandelt worden – zunächst überzeugten die Aichwalder, doch diesmal die Wendlinger Kicker.