1 ASV-Coach Jan Singer wechselt nächste Saison in den Rems-Murr-Kreis. Foto: /Herbert Rudel

Nach etwas mehr als vier Jahren als Trainer verlässt Jan Singer zum Saisonende den ASV Aichwald. Zuerst will er aber die Kreisliga-A-Kicker zum Aufstieg führen.















Aichwald - Noch bis zum Ende der Saison wird Jan Singer Trainer der Kreisliga-A-Fußballer des ASV Aichwald sein. Dann ergreife er eine Chance und klettere die persönliche sportliche Karriereleiter ein Stück weiter nach oben, wie der ASV am Montag mitteilte. Nach eigenen Angaben wechselt Singer als Coach zu einem Bezirksligisten im Rems-Murr-Kreis. Dort wohnt er auch. Bis es aber soweit ist, steht ihm in Aichwald eine komplette Rückrunde bevor – und er weiß genau, wie er diese abschließen will.