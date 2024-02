Fußball-Kreisliga A: Jan Singer bleibt beim ASV Aichwald

1 Jan Singer (links) bleibt beim ASV, Stephan Bender gibt seinen Posten ab. Foto: /Herbert Rudel

Tabellarisch stehen die Fußballer des ASV Aichwald in der Kreisliga A zwar nicht so gut da, wie man es nach der starken Rückrund der vergangenen Saison erwartet hatte. Aber das ist bei der Bewertung eines Trainers ja längst nicht alles. Zumal der aktuelle ASV-Coach Jan Singer für eben diesen Höhenflug am Ende der Runde 2022/2023 verantwortlich war und man auch jetzt genauer hinschauen muss: Der Abstand des Siebten auf Platz drei beträgt aktuell nur zwei Zähler. „In dieser Saison ist grundsätzlich alles möglich“, sagt deshalb auch Aichwalds Abteilungsleiter Udo Bäder – und verkündet, dass der Vertrag mit Singer über das Saisonende hinaus verlängert wurde.