Fußball – Kreisliga A: Hochspannung erst in der Schlussphase
Alles Hinterherrennen der Aichwalder hilft nichts: Tor für Reichenbach. Foto: Michael Treutner

Zum Auftakt der Saison in der Kreisliga A setzt sich der VfB Reichenbach knapp, aber verdient, mit 4:3 gegen den ASV Aichwald durch.

Von Steffen Wahr

Aufgrund der Abschlussplatzierungen der vergangenen Saison wurden sowohl der VfB Reichenbach (Vierter, dabei lange am Aufstiegsrennen beteiligt) sowie der ASV Aichwald (Dritter) vor Beginn der neuen Runde von Vielen als Mitfavoriten auf den Aufstieg gesehen. Doch was die beiden Teams vor allem in den ersten 45 Minuten der Partie der Kreisliga A am 1. Spieltag boten, hatte mit Spitzenfußball nur wenig zu tun. Aber torreich war es: Die Reichenbacher gewannen mit 4:3 (2:1).

