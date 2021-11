1 Bei diesem Zweikampf zwischen Lukas Löw (links) und Dimitrije Pantic geht es fair zu. Später nehmen die Nickligkeiten zu. Foto: /Robin Rudel

Beim 5:1-Sieg des TSV Denkendorf gegen den VfB Oberesslingen/Zell sieht VfBO-Coach Avdo Smajic Rot und hadert nicht nur mit einer umstrittenen Szene.















Denkendorf - Zwei Fußballtrainer, zwei Meinungen: Avdo Smajic vom VfB Oberesslingen/Zell war nach der 1:5 (0:1)-Niederlage in der Kreisliga A beim TSV Denkendorf richtig wütend: „Der Schiedsrichter kam mit Vorurteilen hier her und hat uns zu keinem Zeitpunkt ins Spiel kommen lassen“, gab er zu Protokoll. Auslöser für die Aussage war die Situation um den Treffer zum 3:1 für die Denkendorfer, in deren Anschluss Smajic Rot sah. Der Coach bezog sich auf die Tatsache, dass der VfBO in der Fairplay-Tabelle nicht gut da steht – ein Umstand, der auch dem Unparteiischen Daniel Weiss bekannt sein könnte. Denkendorfs Klaus Schippke sah dagegen nicht, dass sich das in der Spielleitung niedergeschlagen habe: „Ich fand nicht, dass der Schiedsrichter einseitig gepfiffen hat, es war auch teilweise ein hart geführtes Spiel.“ Trotz des Ärgers war Smajic ein fairer Verlierer: „Der Gegner war ein wenig besser, wir haben verdient verloren.“