Fußball – Kreisliga A: Gutmann ist „brutal zufrieden“
Freude und Frust liegen im Sport nah beieinander – Tor für Reichenbach. Foto: Carsten Riedl

Im Topspiel der Kreisliga A schlägt der Tabellenführer VfB Reichenbach den TV Unterboihingen mit 4:1 und hat jetzt drei Punkte Vorsprung auf den neuen Zweiten TSV Wendlingen.

Trotz nasskalten Herbstwetters fanden sich etwa 100 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz in Reichenbach für das Topspiel der Kreisliga A ein. Wie erwartet war es eine kämpferische Partie – mit dem besseren Ende für den alten und neuen Tabellenersten VfB Reichenbach. Nach dem 4:1 (2:1) gegen den Tabellenzweiten TV Unterboihingen war Spielertrainer Moritz Gutmann „brutal zufrieden“.

