Fußball – Kreisliga A: Gutmann ist „brutal zufrieden“

1 Freude und Frust liegen im Sport nah beieinander – Tor für Reichenbach. Foto: Carsten Riedl

Im Topspiel der Kreisliga A schlägt der Tabellenführer VfB Reichenbach den TV Unterboihingen mit 4:1 und hat jetzt drei Punkte Vorsprung auf den neuen Zweiten TSV Wendlingen.











Link kopiert

Trotz nasskalten Herbstwetters fanden sich etwa 100 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz in Reichenbach für das Topspiel der Kreisliga A ein. Wie erwartet war es eine kämpferische Partie – mit dem besseren Ende für den alten und neuen Tabellenersten VfB Reichenbach. Nach dem 4:1 (2:1) gegen den Tabellenzweiten TV Unterboihingen war Spielertrainer Moritz Gutmann „brutal zufrieden“.