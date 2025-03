Fußball – Kreisliga A: „Gerechtes Remis“ zum Jahresauftakt

1 Denkendorfs Marcello Di Fabio egalisiert in der 80. Minute das Ergebnis Foto: oh

Das vorgezogene Auftaktspiel der Fußball-Kreisliga A zwischen dem Neunten TV Hochdorf und dem Dritten TSV Denkendorf endet mit einem 1:1-Unentschieden.











In der vorgezogenen Partie zum Jahresauftakt der Kreisliga A spielten die Fußballer des TSV Denkendorf und des TV Hochdorf 1:1 (1:0). Der TVH ging dabei in der 30. Minute durch John Imhoff in Führung. „Hochdorf hat tief sowie gut verteidigt und lag dann durch eine unglücklich abgefälschte Aktion vorne“, erzählte der spielende TSV-Co-Trainer Georgios Natsis und ergänzte: „Wir hatten mehr vom Spiel, aber kamen nicht zu klaren Torchancen.“

„Mehr war nicht mehr drin“

Denkendorf rannte in der zweiten Hälfte weiter an – und erzielte in der 80. Minute durch Marcello Di Fabio noch den 1:1-Ausgleich. „Mehr war aber nicht mehr drin. Am Ende war es ein gerechtes Remis“, betonte Natsis.