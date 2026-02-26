Fußball – Kreisliga A: Gedränge um die Spitzenplätze

1 Bislang stehen die Wernauer (29 Punkte) an der Spitze, die Reichenbacher auf Platz sechs haben aber nur zwei Zähler weniger – und wollen wieder zurück nach ganz oben. Foto:

Die Fußball-Kreisliga A war schon lange nicht mehr so eng. Die ersten acht Teams liegen nach der Winterpause nah beinander – und auch unten ist es spannend.











So eng war es lange nicht: In der Fußball-Kreisliga A liegen bis zum derzeitigen Achtplatzierten TSV Deizisau alle Teams dicht beieinander. Ausrutscher in den verbleibenden Rückrundenspielen können die Kräfteverhältnisse binnen weniger Spieltage neu ordnen. Der Druck ist entsprechend hoch – jeder Sieg kann im Saisonendspurt den Unterschied machen. Die kommenden Wochen versprechen daher Spannung im Aufstiegsrennen – aber auch im Tabellenkeller zählt jeder Punkt.