Fußball – Kreisliga A: FV Plochingen II verpasst den Befreiungsschlag
1
VfBOEZ-Spieler Okan Turp (links) trifft in der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich. Foto: Michael Treutner

In der Fußball-Kreisliga A führt der FV Plochingen II lange beim VfB Oberesslingen/Zell – am Ende steht aber ein 1:1-Remis. Für den Tabellenletzten Plochingen II ist das zu wenig.

Der VfB Oberesslingen/Zell, zuletzt sechs Spiele ungeschlagen, empfing das Tabellenschlusslicht der Fußball-Kreisliga A FV Plochingen II, der zuletzt teils empfindliche Niederlagen kassierte – und endlich einen dringend benötigten Befreiungsschlag einfahren wollte. Am Ende holten beide Teams durch das 1:1-Remis nur einen Punkt.

