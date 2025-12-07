Fußball – Kreisliga A: FV Neuhausen II besiegt die SGE im Kellerduell
1
SGE-Spieler Jonas Weißenborn lässt sich von der Grätsche nicht stoppen. Foto: Michael Treutner

Die Kreisliga-A-Kicker des FV Neuhausen II besiegen die SG Eintracht Sirnau mit 2:1. Der FVN II überholt damit die SGE in der Tabelle.

Dass man sich im Abstiegskampf schwertut, wenn immer wieder Negativerlebnisse eingefahren werden, ist nichts Neues. Dies gilt ebenso für die Kreisliga-A-Kicker der SG Eintracht Sirnau, wie Coach Klaus Schipke nach der 1:2 (0:2)-Niederlage beim FV Neuhausen II, betonte: „Spielerisch, kämpferisch und läuferisch kann ich meinem Team keinen Vorwurf machen, aber wie seit vielen Wochen stehen wir am Ende ohne Ertrag da. Das steckt dann in den Köpfen“. Durch die Niederlage rutscht die SGE auf den Abstiegsplatz 15. Der FVN II überwintert indes auf dem Abstiegsrelegationsrang 14, was FVN-II-Trainer Daniel Schlüter freute: „Unser Ziel war ein Nichtabstiegsplatz zur Winterpause. Das haben wir nun erreicht, aber wir müssen noch einiges tun.“

