Fußball – Kreisliga A: Felix Luz wird Trainer beim Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg

1 Felix Luz als Deizisauer Trainer beim EZ-Pokal 2025 in Reichenbach. Foto: Robin Rudel

Ex-Fußballprofi Felix Luz wechselt vom A-Ligisten TSV Deizisau zum Regionalligisten SV Viktoria Aschaffenburg. Ein Einschnitt für die Deizisauer, die nun auf Trainersuche sind.











Ex-Zweitliga-Profi Felix Luz verabschiedet sich als Coach von den Kreisliga-A-Fußballern des TSV Deizisau. Er übernimmt mit sofortiger Wirkung den Cheftrainerposten beim Regionalligisten SV Viktoria Aschaffenburg, bei dem er zunächst bis zum Saisonende unterschrieb. „Es ist sehr schade. Er hat uns vor Weihnachten schon mitgeteilt, dass er diesen Schritt gerne machen würde“, erzählt Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl und ergänzt: „Er hat aber sehr lange mit sich gerungen, das Angebot anzunehmen.“ Der 43-jährige Luz schlägt somit ein neues Kapitel auf und macht den ersten Schritt als Cheftrainer im halbprofessionellen Bereich. Die Aschaffenburger, bei denen seit Sommer Ex-Bundesliga-Trainer Felix Magath als Sportvorstand fungiert, rangieren auf Platz 16 und stecken im Abstiegskampf.