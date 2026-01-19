1 Fabio Morisco hat es in Zukunft nicht weit zum Training. Foto:

Nach dem Wechsel von Felix Luz zum Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg wird Fabio Morisco Trainer der Kreisliga-A-Fußballer des TSV Deizisau.











Es ist die im wahrsten Sinne naheliegendste Lösung: Nachdem Felix Luz die Kreisliga-A-Fußballer des TSV Deizisau verlassen hatte, um den Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg zu trainieren, übernimmt zunächst bis zum Saisonende Fabio Morsico. Spielleiter Thomas Stiehl musste jedenfalls nur eine Haustüre weiter klingeln, um über die Modalitäten zu sprechen. Morisco, der bis zum Sommer 2013 für die Deizisauer gekickt hatte und seit vier Jahren Stiehls Nachbar ist, soll die zurzeit auf Platz acht – mit gerade mal drei Punkten Rückstand auf die Spitze – stehende Mannschaft fit machen, um ins Rennen um den Aufstieg einzugreifen. Im Falle der Deizsiauer der es der Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Am Montagabend leitet Morisco das erste Training.