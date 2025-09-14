Fußball – Kreisliga A: Erstes Erfolgserlebnis für den TSV Deizisau
1
Alassane Braun – der Vorbereiter des Deizisauer 1:0-Siegtores durch Nail Fakili. Foto: Michael Treutner

In der Fußball-Kreisliga A 1 erkämpft sich der TSV Deizisau gegen die TSG Esslingen mit einem knappen 1:0-Sieg die ersten Punkte der Saison.

Kollektives Aufatmen herrschte beim TSV Deizisau nach dem 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen die TSG Esslingen. „Das war sehr wichtig für uns. Hoffentlich stärkt dieser Erfolg nach den teils unglücklichen Niederlagen das Selbstvertrauen meiner Spieler für den kommenden Rundenverlauf“, kommentierte Deizisaus Coach Felix Luz nach Spielende. Vor diesem Erfolg war die Bilanz für die Kreisliga-A-Fußballer aus Deizisauer Sicht mager: Trotz vieler Komplimente der Gegner standen null Punkte nach drei Partien und der vorletzte Tabellenplatz zu Buche. Bei der ambitionierten TSG Esslingen sieht es nach holprigem Start mit nun vier Zählern nach vier Spielen nicht viel besser aus. Die Esslinger Erwartungen waren nach der tollen zweiten Saisonhälfte in der vergangenen Runde ohne Niederlage mit Platz fünf geweckt worden.

