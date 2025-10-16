Fußball – Kreisliga A: Enes Coskun, der Spät-Durchstarter

1 Auch die Sirnauer Gegenspieler versuchen, Enes Coskuns Räume einzuschränken – dennoch erzielt er in dem Spiel fünf Tore. Foto: Carsten Riedl

Enes Coskun von der TSG Esslingen hat in der laufenden Saison der Kreisliga A schon 19 Tore erzielt. Dabei hat er zehn Jahre lang gar nicht gekickt.











Es läuft die Nachspielzeit des Spitzenspiels der Fußball-Kreisliga-A zwischen dem VfB Reichenbach und der TSG Esslingen. Es steht 0:0. Dann fliegt ein Ball in Richtung Reichenbacher Strafraum und Angelo Caggiano befördert ihn mit einer sehenswerten Direktabnahme ins Tor. 1:0 für die TSG, die durch den Sieg neuer Tabellenführer ist. Nach der ersten Freude fragten sich wohl einige der Esslinger Fans: Caggiano? Was ist mit Enes Coskun? Der Stürmer ging diesmal leer aus, dabei hatte er in den sieben Saisonspielen davor schon sagenhafte 19 Tore erzielt. Randy-Daniel Mrozik vom TV Unterboihingen und Markus Penzkofer vom FV Plochingen II folgen in der Torjägerliste mit jeweils acht Treffern weit dahinter.