Fußball – Kreisliga A: Elfer verwandelt, Elfer gehalten: Sieg ASV
1
Fällt er oder fällt er nicht? Esslingens Michael Fischer wird von Paul Kiefer verfolgt. Foto: Nico Bauhof

Der ASV Aichwald startet in der Kreisliga A mit einem 2:0-Sieg bei der TSG Esslingen und kommt damit nach der Winterpause optimal aus den Startlöchern.

Nach der langen Winterpause waren beide Teams heiß auf den Pflichtspielstart im Jahr 2026. Bei angenehmen Temperaturen mit Sonnenschein waren die Voraussetzungen auf dem Esslinger Zollberg auch bestens. Am Ende setzten sich die Gäste vom ASV Aichwald im Kreisliga-A-Spiel gegen die TSG Esslingen verdient mit 2:0 (2:0) durch. TSG-Trainer Michael Lattacher zog dementsprechend folgendes Fazit: „Der 2:0-Erfolg des ASV war alles in allem verdient.“ Aichwalds Coach Jan Singer pflichtete Lattacher bei: „Es war ein umkämpftes Spiel mit einem verdienten Sieg für uns.“

