1 In letzter Sekunde: TVU-Keeper Steven Klotz rettet vor Tilman Weißenborn. Foto: /Herbert Rudel

Der TSV RSK Esslingen verliert gegen den favorisierten TV Unterboihingen mit 3:4, zeigt aber eine couragierte Leistung.

Esslingen - Das war ein Spiel, wie es sich Fußballfans wünschen“, fand Trainer Daniel Zeller vom TV Unterboihingen nach dem 4:3 (2:1)-Sieg zum Saisonauftakt der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1, beim TSV RSK Esslingen. „Es war ein Hin und Her, wir gingen souverän in Führung, dann verloren wir etwas den Faden und der TSV RSK kam stark zurück. Am Ende war es glücklich für uns“, resümierte er. „Ein riesen Kompliment an alle Beteiligten.“