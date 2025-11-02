Fußball – Kreisliga A: Ein „ganz bitteres Ende“ für den TV Nellingen

1 Nellingens Torschütze zum 1:0, Dino Orlandini, versucht, sich gegen zwei Wendlinger Kicker durchzusetzen. Foto: Michael Treutner

Der TV Nellingen verliert durch ein Tor in der Nachspielzeit das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga A mit 1:2 gegen den TSV Wendlingen.











Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A verlor der TV Nellingen im Heimspiel gegen den TSV Wendlingen mit 1:2 (1:0). In einer sehr spannenden und intensiven Partie kassierte der TVN nach vier Siegen in Folge gegen die Wendlinger in der Nachspielzeit das 1:2 und eine bittere Niederlage. Das sah auch Nellingens Trainer Thomas Gentner so: „Es war ein Spitzenspiel und man hat gesehen, dass beide Teams gut drauf sind. Nach dem Spielverlauf hätten wir mindestens einen Punkt verdient gehabt, aber durch eine Unachtsamkeit, weil wir einen Ball nicht richtig klären konnten, fällt in der Nachspielzeit das 1:2. So war es ein Spiel mit einem ganz bitteren Ende für uns.“