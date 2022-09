Die Esslinger gewinnen gegen Deizisau II. Aichwald holt den ersten Saisonsieg.















Am 4. Spieltag gelang es Mitfavorit ASV Aichwald, die lange ersehnten ersten drei Punkte in der Kreisliga A, Staffel 1, einzufahren. Der ASV siegte beim Aufsteiger SV Mettingen mit 4:1 (1:1). „Der Sieg geht auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung. Aichwald war die griffigere Mannschaft und wir hatten selbst nach dem Führungstreffer keinen Zugriff auf das Spiel“, resümierte der Mettinger Pressewart Pavlos Tanoglou.