Türk. FC Köngen schafft gegen den VfL Kirchheim II eine Überraschung.















Link kopiert

Sowohl in der Staffel 1 als auch in der Staffel 2 der Kreisliga B Neckar/Fils gab es an diesem Sonntag überwiegend sehr torreiche Spiele. Dabei erzielten mehrere Akteure einen Dreierpack: Thomas Hermann beim 8:2-Erfolg seines TSV Scharnhausen beim TSV Baltmannsweiler II, Kevin Lake beim klaren 6:0-Sieg des TSV Wolfschlugen gegen die Zweite Mannschaft des ASV Aichwald und Tiago Santos Araujo beim 4:2-Auswärtserfolg der TG Kirchheim beim TSV Notzingen. Damit bleiben Scharnhausen und Wolfschlugen neben der Zweitvertretung des TSV Denkendorf ohne Punktverlust führend in der Staffel 1. In der Staffel 2 überraschte der Türk. FC Köngen durch den 4:3-Heimsieg gegen den VfL Kirchheim II und fügte damit den Kirchheimern nach drei Siegen die erste Niederlage zu.