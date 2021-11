Derby in Deizisau ohne Sieger

1 Marko Kovacic bemüht sich bei seinem Debüt, sein Team zu unterstützen. Foto: /Robin Rudel

Der TSV Deizisau II und der SC Altbach trennen sich im Kreisliga-A-Derby mit einem 1:1-Remis. Es war zudem das Debüt des neuen SCA-Trainers Marko Kovacic.















Deizisau - Marko Kovacic gestikulierte engagiert bei seinem Trainer-Debüt an der Seitenlinie und griff immer wieder korrigierend in das Geschehen seines Teams SC Altbach ein. Vor dem Derby beim TSV Deizisau II herrschten ganz unterschiedliche Erwartungen bei den Kontrahenten: Deizisau strebte nach den Worten des Spielleiters Thomas Stiehl einen Sieg an, um die Distanz zu den hinteren Rängen zu wahren. Bei Altbach tat man sich nach dem kurzfristigen Trainerwechsel schwer mit einer Prognose.