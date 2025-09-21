Fußball – Kreisliga A: Der VfBOEZ hat jetzt auch sein Erfolgserlebnis

Der VfBOEZ hat jetzt auch sein Erfolgserlebnis

1 Augen zu und durch: Marko Marcijan (rechts) und Daniel Prekaj. Foto: Jörn Kehle

Der TV Nellingen unterliegt in der Fußball-Kreisliga A dem VfB Oberesslingen/Zell in einem spannenden Spiel mit 1:2 durch einen Lucky-Punch.











Link kopiert

Dem Erfolgserlebnis folgte die Ernüchterung. Das Fußball-Kreisliga-A-Spiel verlor der TV Nellingen gegen den VfB Oberesslingen/Zell überraschend mit 1:2 (1:1). Am Donnerstagabend hatten die Nellinger noch beim TSV Wernau souverän mit 4:0 gewonnen. Damit stehen die Nellinger jetzt auf dem 9. Platz mit sechs Punkten. Mit dem ersten Sieg und nur einem Punkt weniger machte der VfBOEZ dagegen zwei Plätze in der Tabelle gut und belegt damit den 13. Rang – und hat nun auch sein Erfolgserlebnis.