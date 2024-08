1 Es brennt im Hochdorfer Strafraum. Foto: /Herbert Rudel

Der TV Hochdorf unterliegt in der Fußball-Kreisliga A dem überlegen spielenden TSV Denkendorf mit 1:3.











Die Begegnung in der Fußball-Kreisliga A zwischen dem TSV Denkendorf und dem TV Hochdorf versprach ein interessantes Spiel zu werden, den beide Mannschaften waren mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Doch die Denkendorfer siegten am Ende mit 3:1 (1:0).