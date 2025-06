Fußball – Kreisliga A: Denkendorf stürmt in die Relegation

1 Feines Füßchen: Der dreifache Torschütze Felix Eder (links). Foto: Robin Rudel

Mit dem fulminanten 6:0-Sieg gegen den VfBOEZ sichert sich der TSV Platz zwei in der Fußball-Kreisliga A1.











Der TSV Denkendorf sicherte sich am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 mit einem deutlichen 6:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB Oberesslingen/Zell den Aufstiegs-Relegationsrang zwei. Der VfBOEZ hingegen muss weiterhin im Abstiegskampf bangen. Dass Oberesslingen/Zell noch vor dem Abstiegs-Relegationsplatz steht, ist dem Umstand zu verdanken, dass der TSV Wolfschlugen mit 4:7 gegen den TB Ruit unter die Räder kam und die Begegnung der Sirnauer Eintracht gegen den TV Hochdorf 0:0 endete. Somit sind am oberen Ende der Tabelle die Entscheidungen bereits gefallen, während es am unteren am letzten Spieltag noch einmal so richtig spannend wird.