1 Große Erleichterung in Deizisau. Foto: /Robin Rudel

Mit 7:1 gewinnt der TSV Deizisau II in der Kreisliga A, Staffel 1, gegen Odyssia Esslingen. Der GFV muss nun in die Abstiegsrelegation















Während die zweite Mannschaft des TSV Deizisau mit einem kleinen Feuerwerk den Klassenverbleib in der Kreisliga A, Staffel 1, feierte, gingen die Fußballer des GFV Odyssia Esslingen mit hängenden Köpfen vom Platz. Mit 1:7 bekamen sie bei den Deizisauern die zweite Klatsche in Folge, erst am Spieltag zuvor hatten sie mit 1:6 beim TSV RSK Esslingen verloren. Zwar war das GFV-Team wegen des Pfingsturlaubs ersatzgeschwächt in die Partie gegangen, trotzdem saß der Frust tief. „Es war ein enttäuschendes Spiel um es mal vornehm auszudrücken“, war deshalb der einzige Kommentar des Odyssia-Spielleiters Dimitrios Papadopoulos. Mehr wollte er zu dem Spiel nicht sagen.