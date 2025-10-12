Fußball – Kreisliga A: Deizisau bleibt auf der Gewinnerstraße

1 Alassane Braun ist wieder einmal überragend. Lukas Jüstel versucht vergeblich, ihn zu stoppen. Foto: Michael Treutner

Der TSV Deizisau siegt in der Fußball-Kreisliga A gegen den bisherigen Tabellenführer TV Unterboihingen mit 5:2 und landet den fünften Sieg in Folge.











Nach den ersten 35 Minuten im Fußball-Kreisliga-A-Spiel des TSV Deizisau gegen den Tabellenführer TV Unterboihingen stand es bereits 4:0. Deshalb meinte ein Deizisauer Fan: „Ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause, denn das Beste habe ich ja bereits gesehen.“ Und in der Tat zeigten die Deizisauer vor allem in den ersten 40 Minuten Fußball, wie er schöner nicht sein kann. Am Ende wurden sie mit einem 5:2 (4:1) belohnt – es war der fünfte Sieg in Folge.