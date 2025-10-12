Fußball – Kreisliga A: Deizisau bleibt auf der Gewinnerstraße
1
Alassane Braun ist wieder einmal überragend. Lukas Jüstel versucht vergeblich, ihn zu stoppen. Foto: Michael Treutner

Der TSV Deizisau siegt in der Fußball-Kreisliga A gegen den bisherigen Tabellenführer TV Unterboihingen mit 5:2 und landet den fünften Sieg in Folge.

Nach den ersten 35 Minuten im Fußball-Kreisliga-A-Spiel des TSV Deizisau gegen den Tabellenführer TV Unterboihingen stand es bereits 4:0. Deshalb meinte ein Deizisauer Fan: „Ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause, denn das Beste habe ich ja bereits gesehen.“ Und in der Tat zeigten die Deizisauer vor allem in den ersten 40 Minuten Fußball, wie er schöner nicht sein kann. Am Ende wurden sie mit einem 5:2 (4:1) belohnt – es war der fünfte Sieg in Folge.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.