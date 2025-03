Fußball – Kreisliga A: Das Denkendorfer Fußball-Start-up

1 David Srsa flankt in der kommenden Saison im Denkendorfer Trikot. Foto: /Herbert Rudel

Der TSV Denkendorf aus der Kreisliga A stellt sich sportlich und strukturell neu auf – und will sich langfristig in der Bezirksliga etablieren. Auch David Srsa kommt vom FCE.











So wünscht man sich das: Wenn Heinz Deuschle in ein paar Wochen beim TSV Denkendorf nach 13 Jahren den Posten des Fußball-Abteilungsleiters abgibt, dann tut er das mit einem guten Gefühl. Denn er kann gemeinsam mit denen, die nachkommen, optimistisch in die Zukunft blicken. „Wir stellen uns neu auf“, sagt das 69-jährige Vereinsurgestein, „ich unterstütze das voll.“ Was Deuschle auch gefällt: Der Kader wird in der kommenden Saison noch stärker sein. Neben Timo Müller, dessen Wechsel bereits seit gut einer Woche feststeht, kommt auch David Srsa vom Verbandsligisten FC Esslingen zu den Kreisliga-A-Fußballern.