Fußball – Kreisliga A: Coskun-Festspiele und Torhüter-Tor auf dem Zollberg

1 TSG-Keeper Robin Harnisch erzielt per Foulelfmeter sein erstes Pflichtspieltor. Foto: Carsten Riedl

Stürmer Enes Coskun war mit seinen fünf Treffern maßgeblich am 7:0-Sieg seiner TSG Esslingen gegen die SG Eintracht Sirnau in der Fußball-Kreisliga A beteiligt.











Hätten die Zuschauer in der zweiten Spielhälfte nur auf die Trainer geachtet, so wären sie zu dem Entschluss gekommen, dass es für die TSG Esslingen im Kreisliga-A-Spiel gegen die SG Eintracht Sirnau nicht gut läuft. Denn TSG-Trainer Michael Lattacher schüttelte immer wieder unzufrieden mit dem Kopf und gab lautstark Anweisungen. Sein Gegenüber, SGE-Trainer Klaus Schipke, stand dagegen recht still an der Seitenlinie. Doch eigentlich war das Spiel hier längst entschieden: Am Ende verzeichnete die TSG einen 7:0 (4:0)-Kantersieg.