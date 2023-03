1 Getümmel vor dem VfBO-Tor. Foto: /Robin Rudel

In der Kreisliga A 1 bezwingt der TSV in einem in der zweiten Hälfte hektischen Spiel den VfB Oberesslingen/Zell mit 3:0.















Dass es am Ende sehr hektisch werden und zu unschönen Szenen kommen würde, war bis zur Halbzeitpause nicht abzusehen. Auf dem Kunstrasenplatz in Berkheim kam es in der Kreisliga A, Staffel 1, zum Duell der Tabellennachbarn TSV Berkheim und VfB Oberesslingen/Zell. Dabei behielten die Berkheimer am Ende mit 3:0 (0:0) die Oberhand und liegen als Siebter nun nur noch einen Punkt hinter dem VfBO.