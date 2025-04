Fußball – Kreisliga A: Beim FV Neuhausen II hat „irgendwas nicht gepasst“

1 Wolfschlugens Philipp Schmid (rechts) versucht, Neuhausens Josip Colic den Ball abzunehmen. Foto: /Robin Rudel

Der FV Neuhausen II unterliegt in einem spannenden Kellerduell mit Traumtoren in der Fußball-Kreisliga A dem TSV Wolfschlugen mit 2:3.











Es war die Szene des Fußball-Spiels und wäre in der Sportschau ohne Zweifel in der Wahl zum Tor des Monats mit dabei: Beim Stand von 2:2 trat in der 94. Minute Wolfschlugens Michael Maier zu einem Freistoß aus 30 Metern Torentfernung an. Maier traf den Ball perfekt, dieser segelte über die Mauer, Neuhausens Torhüter Tim Brückner streckte sich vergeblich – der Jubel auf dem Platz und den Tribünen war ohrenbetäubend. Die Kicker des TSV Wolfschlugen feierten mit den mitgereisten Fans lautstark den 3:2-Derbysieg gegen den FV Neuhausen II. Der Vorletzte FVN II verpasste damit den Anschluss auf den Tabellennachbarn Wolfschlugen – und hat nun vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. „Es war einfach zu wenig. Wir hatten zu wenig Durchschlagskraft, außer in den ersten Minuten“, resümierte Neuhausens Coach Daniel Schlüter und ergänzte: „Ich möchte meinem Team nicht die Einstellung absprechen, aber irgendetwas hat nicht gepasst.“