Fußball – Kreisliga A: Befreiungsschlag des ASV Aichwald

1 Getümmel im Unterboihinger Strafraum kurz vor dem Ende der Partie. Foto: Michael Treutner

Der ASV Aichwald bezwingt den TV Unterboihingen in einem spannenden Spiel überraschend deutlich mit 3:1.











In der Fußball-Kreisliga A besiegte der ASV Aichwald in einer sehenswerten Begegnung den Tabellenführer TV Unterboihingen mit 3:1 (2:0). Freude und Jubel, aber auch Erleichterung waren deshalb bei den Aichwaldern groß als der Schiedsrichter nach sieben minütigen Nachspielzeit das Spiel gegen Unterboihingen abpfiff. Erleichterung auch deshalb, weil der Saisonstart mit lediglich vier Punkten aus fünf Spielen sicher nicht optimal war. Umso besser lief es bei den Aichwaldern an diesem Spieltag, denn wer im Vorfeld bei der Begegnung des Tabellenvierzehnten Aichwald gegen den Tabellenführer Unterboihingen auf einen Sieg des Ersten gesetzt hätte, hätte schlechte Karten gehabt.