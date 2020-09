1 Fabian Müller (links) und Robin Prokein schenken sich nichts. Foto: /Herbert Rudel

Dank eines Treffers in der letzten Minute durch Luca Richter hat der ASV Aichwald den SC Altbach mit 2:1 besiegt. Für die Aichwalder war es das erwartet harte Stück Arbeit.

Altbach - Nachdem der SC Altbach und der ASV Aichwald am 1. Spieltag der Fußball-Kreisliga-A noch spielfrei waren, legten sie nun in ihrem ersten Spiel los – und wie: In einer abwechslungsreichen Begegnung ging es hin und her. ASV-Coach Jan Singer hatte mit einem harten Stück Arbeit gerechnet – das war es dann auch: Die Aichwalder gewannen glücklich mit 2:1 (0:0).