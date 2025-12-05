Fußball – Kreisliga A: ASV Aichwald setzt im Top-Spiel ein Ausrufezeichen

1 VfBR-Spielertrainer Moritz Gutmann versucht, den Ball im Spielfeld zu halten, Aichwalds Niko Haug hat etwas dagegen. Foto: Michael Treutner

Die Fußballer aus Aichwald besiegen den VfB Reichenbach im vorgezogenen Verfolgerduell der Kreisliga A mit 2:1 und rücken mit nun 26 Punkten auf Rang fünf vor.











Mit zuletzt vier Siegen aus fünf Spielen trat der ASV Aichwald mit einer breiten Brust im vorgezogenen Spiel vor der Winterpause gegen den Dritten VfB Reichenbach an. Der VfBR blieb dagegen zuletzt dreimal sieglos und hätte mit einem Sieg vorübergehend die Tabellenführung der Fußball-Kreisliga A1 übernehmen können. Am Ende stand aber ein hochverdienter 2:1 (1:1)-Sieg für den ASV zu Buche, der damit mit 26 Punkten auf Rang fünf kletterte und nur noch einen Punkt hinter dem Tabellendritten liegt. Die drei KLA-Nachholspiele des 14. Spieltags – unter anderem TSV Wernau gegen den TSV Deizisau – mussten aufgrund der schlechten Platzverhältnisse erneut verschoben werden.