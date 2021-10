1 Okan Aslan (in rot) köpft für den TSV Wernau in Wendlingen zum 3:1 ein. Foto: hr/Robin Rudel

Der TSV Wernau gewinnt beim TSV Wendlingen verdient und am Ende auch überlegen mit 3:1. Das Team etabliert sich damit im Verfolgerfeld der Kreisliga A 1 .















Wendlingen - Nach einem in der ersten Hälfte recht ausgeglichenen Spiel gelang dem TSV Wernau doch noch ein klarer und hochverdienter 3:1 (1:1)-Sieg beim Nachbarn in Wendlingen in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1. Die Wernauer legten gleich los, machten in der ersten Viertelstunde das Spiel, standen hoch und erspielten sich bereits nach zehn Minuten drei Eckbälle, die aber nichts wirklich einbrachten. Dann kamen auch die Wendlinger auf, doch der erste Ballkontakt von Top-Torjäger Luna Garcia im Strafraum der Wernauer war zu harmlos und führte zu nichts.