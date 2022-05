1 Schwer zu stoppen: Altbachs Lamin Touray trifft gegen Deizisau II zwei Mal. Foto: /Herbert Rudle

Mit dem 2:1- Sieg im Derby gegen den TSV Deizisau II bleibt der SC Altbach weiter im Rennen um den Klassenverbleib in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1.















Es war kein schönes Spiel, aber die drei Punkte zählen“, das war das Fazit von Marko Kovacic, dem Trainer des SC Altbach. Michael Breier, der Coach des TSV Deizisau II, war nach der 1:2 (0:2)-Niederlage seines Teams in Altbach hingegen ratlos: „Eigentlich fällt mir zum Spiel nicht viel ein“, war sein Fazit. Das Derby in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1, hatte den richtigen Rahmen: bestes Sommerwetter, zahlreiche Fans aus Altbach und Deizisau sowie musikalischer Begleitung – beste Stimmung also.