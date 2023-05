1 Durch diesen Kopfball egalisierte Antonino Cacciatore die Sirnauer Führung Foto: /Herbert Rudel

Die SG Eintracht Sirnau zeigt großen Einsatz, verliert aber in der Kreisliga A 1 gegen den ASV mit 1:3, tauscht mit diesem den Tabellenplatz und ist jetzt nur noch Sechster.















„Was wäre wenn....“, diese Frage stellt sich Aichwalds Trainer Jan Singer nicht. Zwar führte die Siegesserie sein Team, nach seiner Rückkehr als Trainer, jetzt auf Tabellenplatz fünf, die Aussichten auf den Relegationsrang zwei „sieht er jedoch nur noch rein rechnerisch“. In der Kreisliga A, Staffel 1, unterlag die SG Eintracht Sirnau am Sonntag dem ASV Aichwald mit 1:3 (1:2) und verabschiedete sich nach der zweiten Niederlage in dieser Woche aus dem Rennen um Platz zwei. „Unser Erfolg ist nach meiner Meinung verdient. Wir haben in der zweiten Hälfte leider den Sack nicht endgültig zugemacht und Sirnau am Leben gehalten“, lautete das Fazit von Singer nach Spielende.