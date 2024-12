Fußball – Kreisliga A: Aichwald lässt Baltmannsweiler keine Chance

1 ASV-Spieler Luca Richter (rechts) setzt nach – und trifft zum 1:0. Foto: /Jens Lommel

Der A-Ligist ASV Aichwald siegt deutlich mit 7:0 gegen den Letzten TSV Baltmannsweiler und überwintert auf Platz sieben der Tabelle.











Link kopiert

Beim Schurwald-Derby und letztem Spieltag vor der Winterpause in der Fußball-Kreisliga A siegte der Favorit ASV Aichwald ganz souverän und verdient mit 7:0 (3:0) gegen das Schlusslicht TSV Baltmannsweiler. Damit überwintern die Aichwalder mit 25 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz, Baltmannsweiler punktete dagegen auch im 16. Spiel nicht und hängt weiter abgeschlagen – null Punkte – am Tabellenende fest. ASV-Trainer Jan Singer war mit seinem Team und auch mit der Höhe des Sieges zufrieden und stellte fest: „Wenn wir in der ersten Hälfte nicht so hektisch gespielt hätten, dann hätten wir das Spiel noch früher für uns entscheiden können.“