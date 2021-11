Aichwald bleibt an Unterboihingen dran

Esslingen - Mit einem 9:1-Kantersieg beim Tabellenschlusslicht SC Altbach erkämpfte der ASV Aichwald den zweiten Platz in der Kreisliga A, Staffel 1, zurück. „Nach der Heimniederlage vergangene Woche gegen den TSV Denkendorf war es ein wichtiger Sieg, der auch in dieser Höhe mehr als verdient war“, fasste ASV-Trainer Jan Singer zusammen. „Nach einer kurzen Schwächephase nach dem Gegentreffer in Hälfte eins kamen wir nach der Pause umso stärker zurück.“ Der alte und neue Tabellenführer TV Unterboihingen gewann ebenso souverän beim TSV Köngen II mit 4:1.