Das Rennen um den Relegationsplatz ist weiterhin spannend.















Der TSV Denkendorf nutzte die Niederlage des VfB Oberesslingen/Zell in der Staffel 1 und verkürzte durch das 7:0 gegen den TSV Wendlingen den Rückstand auf vier Punkte – und hat noch zwei Spiele weniger. So bleibt es im Rennen um den Relegationsplatz hinter dem enteilten Tabellenführer TV Unterboihingen spannend. Der TV Nellingen II verlor das Kellerduell beim TSV Oberensingen II mit 0:3 und bleibt auf einem direkten Abstiegsplatz. In der Staffel 3 erfüllte der VfB Reichenbach seine Aufgabe gegen Schlusslicht Türk. KSV Geislingen, wenn auch knapp mit 2:1. Der TV Hochdorf bezwang den TV Deggingen in einer spannenden Partie mit 3:2.