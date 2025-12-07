Fußball – Kreisliga A: 5:4 gegen Wendlingen – ein Schützenfest in Deizisau

1 Deizisaus Alassane Braun springt am höchsten – und köpft zum 1:0 ein. Foto: Michael Treutner

Viele Tore und eine spannende sowie sehenswerte Partie: Der TSV Deizisau siegt im letzten Spiel vor der Winterpause gegen den TSV Wendlingen mit 5:4.











Jubel herrschte bei den Spielern, Fans und Offiziellen des TSV Deizisau nach dem Abpfiff der Fußball-Kreisliga-A-Begegnung gegen den TSV Wendlingen. In einem bis zum Schluss spannenden Spiel besiegten die Deizisauer die Wendlinger mit 5:4 (2:1). Wie erwartet war es eine Herausforderung für die Deizisauer. Immerhin war mit den Wendlingern der aktuelle Tabellenführer zu Gast, der durch die Niederlage allerdings die Tabellenführung abgab und zur Winterpause auf Platz vier der Tabelle rutschte. Für die Deizisauer ändert sich trotz des Sieges nichts an der Tabellensituation: Sie bleiben mit 26 Punkten auf Tabellenrang acht.