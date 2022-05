1 Kampf um den Ball – meistens mit dem besseren Ende für den TSV Wernau. Foto: Robin /Rudel

Der TSV Wernau siegt – auch in dieser Höhe verdient – gegen den abstiegsbedrohten GFV Odyssia Esslingen mit 3:0.















Link kopiert

Nach dem am Ende überlegenen 3:0 (1:0)-Sieg des TSV Wernau gegen den GFV Odyssia Esslingen in der Kreisliga A, Staffel 1, gab es für TSV-Trainer Harald Mangold wenig zu meckern: „Ich bin froh, dass wir nach vier sieglosen Spielen endlich wieder gewonnen haben – auch wenn das Ergebnis am Ende durchaus noch hätte deutlicher ausfallen können, wenn nicht sogar müssen. Dadurch geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung.“