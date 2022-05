Unterboihingen will Relegation rocken

1 Zoltan Sebescen führt seine Mannschaft mit Kopfverband zum Sieg. Foto: /Herbert Rudel

Der ASV Aichwald verliert beim TV Unterboihingen mit 0:1. Das Team von Daniel Zeller strebt nun über einen „kleinen Umweg“ die Bezirksliga an.















Link kopiert

Wir haben alles gegeben, auch wenn es jetzt am Ende nicht für die Meisterschaft reichen wird.“ So lautete das Fazit von Daniel Zeller, dem Trainer des TV Unterboihingen, nach dem knappen 1:0-Sieg in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1, gegen den ASV Aichwald.