1 Zweikämpfe zuhauf: hier zwischen Resul Tunc (links) und Sebastian Weiß. Foto: /Robin Rudel

Im ersten Spiel des Jahres mussten die Esslinger in einem Nachholspiel gegen den VfB Reichenbach eine 1:2-Niederlage einstecken. Der Kampf an der Spitze hält an.















In einem Nachholspiel zum vorgezogenen Start aus der Winterpause ging es in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1, für die TSG Esslingen mit einer 1:2-Niederlage gegen den VfB Reichenbach los. „Mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, bin ich zufrieden – nur nicht mit dem Ergebnis“, so lautete das Fazit von TSG-Trainer Michael Lattacher. „Sehr zufrieden“ mit seiner Mannschaft war hingegen Athanasios Kallinikidis, der den erkrankten Ioannis Fotarellis beim VfB als Trainer vertrat – für ihn und sein Team stimmte das Ergebnis.