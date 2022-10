1 Michael Lattacher ist mit der Richtung, in der es bei der TSG geht, zufrieden. Foto: /Herbert Rudel

Michael Lattacher, Trainer der A-Liga-Fußballer der TSG Esslingen, sieht die größere Trainingsbeteiligung als Grund für den momentanen Lauf. Über seinen Anteil am Wandel zum Besseren spricht er nicht.















Jahr für Jahr gibt es in der regionalen Fußballszene zahllose Gesprächsthemen. Der A-Ligist TSG Esslingen gehört dazu. Man muss es aber wohl so sagen – wieder dazu. Denn in der vergangenen Saison ist das anders gewesen. Das Team kickte im Niemandsland der Tabelle herum. Das ist in dieser Runde anders: sechs Spiele, sechs Siege, Platz zwei, aber nur weil Topfavorit TV Unterboihingen ein besseres Torverhältnis hat.