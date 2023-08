1 Auf ein Derby mit dem FV Plochingen (hier noch mit Kalle Maier) müssen die Denkendorfer (rechts, Maximilian Seitz) auch in der Kreisliga A nicht verzichten. Allerdings trifft der TSV nach dem Abstieg aus der Bezirksliga auf die zweite Mannschaft des FVP. Foto: /Robin Rudel

Die Kreisliga A, Staffel 1 dürfte erneut für die ein paar Überraschungen gut sein. Die Fußballer des TSV Denkendorf sind die Gejagten. Der ASV Aichwald und die TSG Esslingen sind Mit-Favoriten.















Dass kaum ein Team weiß, wo es steht, ist vor einer Saison des Öfteren der Fall. In einem Punkt sind sich viele Klubs aber einig: Sie wollen angreifen und die Gunst der Stunde nutzen in einer A-Liga-Staffel, in der noch viel Unklarheit über die letztendlichen Platzierungen herrscht. Nichtsdestotrotz ist die A 1 dreigeteilt. Aufsteigen kann in diesem Jahr nur ein Team. Zwei Vereine werden nach 30 Spieltagen den Gang in die Kreisliga B antreten müssen.