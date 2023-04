Der TSV Köngen II gewinnt das Duell beim A-Liga-Letzten SV Mettingen knapp mit 2:1 und sammelt wichtige Punkte.















Frühsommerliche Temperaturen und Sonne von oben, grüne Wiese und Tausende von Gänseblümchen und Löwenzähnen unten – so sah es am Sonntagnachmittag auf dem Mettinger Sportplatz aus. Es hatte den Anschein, dass man sich auf der Liegewiese eines Freibads befindet, aber nicht auf einem Sportplatz. Und mit diesem Untergrund hatten sowohl der gastgebende SV Mettingen als auch die Gäste vom TSV Köngen II in der Kreisliga-A-Partie schwer zu kämpfen. Am Ende siegten die Köngener durch einen Treffer von Ben Menthe, der an diesem Tag seinen 19. Geburtstag feierte, glücklich mit 2:1 (0:1).